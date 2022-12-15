Avusturya'dan AB'ye gaz uyarısı: Fiyat sınırı, arz kesintilerine yol açmamalı
Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, AB'nin gaz fiyat sınırının arz kesintilerine yol açmaması konusunda uyarıda bulundu.
Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Brüksel'deki AB Konseyi'nde konuştu.
Karl Nehammer, AB'nin gaz fiyat sınırlamasının arzda kesintilere yol açmaması ve enerji güvenliğinin uygun fiyatlı olması halinde piyasada yeterli gazın bulunmasıyla sağlanması gerektiğini söyledi.
Nehammer, "İlk olarak, yeterli miktarda gaz mevcut olmalı, bu da arzın azalmaması gerektiği anlamına geliyor. İkinci bileşen ise uygun fiyatlı olması gerektiğidir" dedi.
Nehammer, bu iki noktanın "birleştirilmesi" ve buna göre "modeller geliştirilmesi" gerektiğini savundu.
Daha önce AB ülkeleri, gaz fiyat tavanına ilişkin teknik konularda ilerleme kaydetmişti.
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