Avusturya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in Türkiye’ye geleceği duyuruldu.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:14
Avusturya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
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Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg’in Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Schallenberg’in resmi ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 13-14 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır” denildi.


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