Avusturya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Dışişleri Bakanlığı tarafından, Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in Türkiye’ye geleceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg’in Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Schallenberg’in resmi ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 13-14 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır” denildi.
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