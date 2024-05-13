Avusturya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:14

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:14

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg’in Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Schallenberg’in resmi ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 13-14 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır” denildi.