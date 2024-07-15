Ay'da astronotların kullanabileceği bir mağara olduğu doğrulandı

Bilim insanları, astronotların Ay'da uzun süreli misyonlar için kullanabilecekleri bir mağara bulunduğunu doğruladı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 19:17
Ay'da astronotların kullanabileceği bir mağara olduğu doğrulandı
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Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bilim insanları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Ay keşif aracının radar ölçümlerini analiz etti.

Mağaranın "Apollo 11" uzay aracının indiği yerden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirten bilim insanları, lav tüpünün çökmesi sonucu mağaranın ortaya çıktığını ifade etti.

Bilim insanları, Ay'ın zorlu çevresel şartlarından korunaklı olması nedeniyle bu mağaranın gelecekte uzun süreli misyonlar için astronotlara ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.


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