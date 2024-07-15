Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ ve benzeri din istismarcısı yapılar kendilerine bir daha zemin bulamayacaktır

Yayınlanma: 15.07.2024 - 19:11

Güncelleme: 15.07.2024 - 19:11

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"BİR DAHA ZEMİN BULAMAYACAKLAR"

Erbaş'ın mesajının bir bölümü şu şekilde idi:

"Yıllardır ülkemizde ve İslam coğrafyasında sureti haktan görünerek yüce dinimiz İslam’ı istismar eden bu karanlık yapı, bir kez daha göstermiştir ki din konusundaki cehalet ya da yanlış bilgi, telafisi zor ve büyük felaketlere sebep olabilmektedir.

Onun için fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı güvende olabilmek için İslam’ın hayat veren hakikatlerini, huzur veren değerlerini ve rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan ve doğru yöntemlerle öğrenmek, Müslümanlar için ihmal edilemez bir görevdir.

Önemle ifade etmek isterim ki yüce dinimizi kendi kirli emelleri doğrultusunda kullananlara karşı alınacak en önemli ve en etkili tedbir; inancımızı milletimizin her bir ferdine, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize en güzel şekilde öğretmektir.

Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı, inancı ve samimiyeti istismar ederek yanlış bilgilerle dini kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylem ve faaliyetlere karşı titizlikle mücadele etmektedir. Bu noktada üzerine düşen sorumlulukları büyük bir hassasiyetle yapmaya, sahih dini bilgi ile milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye devam etmektedir.

İnanıyoruz ki toplumun tüm katmanları doğru dini bilgiyle buluşturulduğunda FETÖ ve benzeri din istismarcısı yapılar kendilerine bir daha zemin bulamayacaktır."