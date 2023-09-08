Ayn el-Helva'da çatışmalar yeniden başladı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 08:50

Güncelleme: 08.09.2023 - 08:50

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan ve 55 bine yakın mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva'dan silah sesleri duyuluyor.

Kampta mevzilenen Fetih Hareketi ile Filistinli diğer gruplar arasında karşılıklı olarak saldırıların yaşandığı belirtiliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kamp sakinlerinin, Lübnan ordusunun kontrolündeki çıkış kapısında toplandıkları ve evlerini terk ettikleri görülüyor.

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle 4 bine yakın insan evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

UNRWA Lübnan Sorumlusu Dorothee Klaus da 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kampta çatışmalar nedeniyle 10 gündür askıya alınan çalışmaların yeniden başladığını duyurmuştu.

Ancak UNRWA, 18 Ağustos'ta, "bazı silahlı grupların konuşlanmasına" tepki için kamptaki tüm faaliyetlerini yeniden durdurduğunu bildirmişti.