Ayrılıkçı Abhazya’da beklenmedik kriz

Yayınlanma: 17.11.2024 - 05:18

Güncelleme: 17.11.2024 - 05:18

Gürcistan'da geçen ayki tartışmalı parlamento seçimleri sonrasında başlayan kaos ortamı şimdilik yatışmış görünürken Kafkasya'da bir başka siyasi kriz patlak verdi. Gürcistan’ın tek taraflı ayrılığını ilan eden Abhazya bölgesinde öfkeli muhalifler, önceki gün parlamento binasını bastı. Bundan 33 yıl önce Rusya'nın girişimiyle Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya bölgesindeki mevcut yönetimin muhalifleri, Rus iş insanlarına ayrıcalık tanıyan bir anlaşmayı protestoya girişti. Gösterilerin büyümesi, Abhazya yönetiminin lideri Aslan Bjanya'nın istifa edeceğini duyurmasına yol açtı.

Aslan Bjanya



30 Ekim'de Rusya ile Abhazya yönetimleri arasında yatırım anlaşması imzalanması ayrılıkçı bölgede huzursuzluğu tetikledi. Söz konusu anlaşma, Rus iş insanlarına 25 yıl vergi bağışıklığı öngörüyor. Abhaz muhalifler, bu anlaşmanın ülke ekonomisine hiçbir katkı sunmadan Rus iş insanlarına gereksiz bir şekilde ayrıcalık sağlayacağını söylüyor. Muhaliflerin bir diğer itirazı ise söz konusu anlaşmanın onaylanması halinde Abhazya sahil şeridinin Rus yatırımcıların eline geçecek olma ve kıyıya apartmanlar inşa ederek on binlerce Rus vatandaşının bölgeye yerleşmesine neden olma olasılığı.

YASA GERİ ÇEKİLDİ

Söz konusu anlaşma taslağını bölge parlamentosunun gündemine alınması, Abhazya'da protestolara yol açarken Abhaz meclisi, yasayı tamamen geri çekmek zorunda kaldı.

Öte yandan protestocular, Bjanya’nın erken seçim çağrısını da reddederek başkanın istifası dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceklerini söyledi. Protestoların büyümesi üzerine önce Abhazya’nın merkezi Sohum’u terk eden Bjanya, ardından dün “protestovuların meclisten ayrılınca istifa edeceğini” açıklamak zorunda kaldı.

RUSYA’DAN UYARI

Göstericiler, ısrarla Rusya karşıtı olmadıklarını vuruluyor. Buna karşılık gösteriler, Rusya yönetiminin sert tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, önceki günkü açıklamasında, göstericileri bölgeyi krize sürüklemekle suçladı ve Rus vatandaşlarına "bir süreliğine Abhazya'da gitmeme" çağrısında bulundu.

Rusya, 2008’deki 5 gün süren Rus-Gürcü savaşı sonrasında, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini, bağımsız devlet olarak tanıdığını açıklamıştı. Ayrıca Güney Osetya bölgesinin, Rusya ile bütünleşmesine daha sıcak bakmasına karşılık Abhazya ise Moskova’dan daha bağımsız durmaya çalışıyor.