Azerbaycan, AB'ye nota verdi

Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:32

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:32

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda 24 Ekim'de kabul edilen Azerbaycan karşıtı karar ve bu karar için yapılan müzakerelerde seslendirilen mesnetsiz ve taraflı görüşler nedeniyle AB'nin Bakü Büyükelçisi Peter Michalko'nun bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kararın ve seslendirilen fikirlerin Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, bu husustaki notanın Büyükelçi Michalko'ya iletildiği belirtildi.

Michalko'ya iletilen mesajda, Azerbaycan'a yönelik sürdürülen karalama kampanyasının, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldıran, içişlerine müdahale eden açıklama ve adımların, Ermenistan'da intikamcılığı teşvik ettiği ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiği vurgulandı.

Mesajda ayrıca, Azerbaycan'ın AB ile ilişkilerini uluslararası hukuk norm ve ilkeleri, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak yarar temelinde kurduğu belirtilerek, karşı tarafa bu temel ilkelere ciddi şekilde uyma çağrısı yapıldı; Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, içişlerine müdahale eden, bölgede barış ve istikrara zarar veren önyargılı adımlardan kaçınılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu, 24 Ekim 2024’te kabul ettiği karar ile Azerbaycan’ı, "insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri" iddiasıyla kınadı.

Kararda, Azerbaycan’ın insan hakları savunucuları, gazeteciler ve muhalif figürlere yönelik baskıcı uygulamaları nedeniyle kınandığı ve bu ihlallerin, ülkenin Kasım ayında COP29 İklim Konferansı'na ev sahipliği yapma hakkıyla çeliştiği vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu ayrıca, Azerbaycan'ın Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmesi ve iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan hükümeti ise bu karara sert tepki gösterdi ve Avrupa Parlamentosu’nun kararını, "çifte standart" ve "politik kinayecilik" olarak nitelendirdi.