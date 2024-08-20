Azerbaycan, BRICS'e üyelik için başvuru yaptı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, ülkesinin BRICS'e üye olmak için resmi başvuru yaptığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:22
Azerbaycan, BRICS'e üyelik için başvuru yaptı
Abone Ol google-news

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azerbaycan, BRICS'e üye olmak için resmi başvuruda bulunmuştur" bilgisini paylaştı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edilmişti.

Bildiride, Azerbaycan'ın BRICS'e katılma isteği belirtilmiş, Çin'in de bu isteği olumlu karşıladığı kaydedilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos'ta Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında kabul edilen ortak bildiride de Rusya'nın Azerbaycan'ın BRICS'e katılmasını desteklediği belirtilmişti.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 40'tan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı.


Azerbaycan haberleri BRICS haberleri

İlgili Haberler

Putin'in Azerbaycan ziyaretinin sebebi ne, gündemde hangi konular var?

Putin'in Azerbaycan ziyaretinin sebebi ne, gündemde hangi konular var?
Azerbaycan Resmi Gazetesi'nden Erdoğan'a sert yanıt: 'Zaferin mimarı Azerbaycan ordusudur...'

Azerbaycan Resmi Gazetesi'nden Erdoğan'a sert yanıt: 'Zaferin mimarı Azerbaycan ordusudur...'
Azerbaycan iddialara yanıt verdi: 'Ülkemizde İsrail askerlerinin bulunduğuna dair haberler...'

Azerbaycan iddialara yanıt verdi: 'Ülkemizde İsrail askerlerinin bulunduğuna dair haberler...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler