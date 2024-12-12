Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi heyetini kabul etti

Yayınlanma: 12.12.2024 - 18:16

Güncelleme: 12.12.2024 - 18:16

Michael Tuchin ve Bernard Kaminetsky, Aliyev'e şükranlarını sunarak, yaptıkları önceki görüşmeleri memnuniyetle hatırladıklarını bildirdi.

Komite, Azerbaycan'da mevcut olan dinler ve kültürler arasındaki diyaloğun, farklı dini mezheplerin ve etnik grupların temsilcilerinin ülkede karşılıklı saygı ve uyum koşullarında yaşamasının tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan ziyaretleri sırasında, Guba bölgesindeki Kırmızı Kasaba’ya da uğradıklarını söyleyen konuklar, bu yerleşim yerinin varlığının, gelişiminin ve burada oluşturulan Yahudi müzesinin dünyaya örnek teşkil ettiğini kaydettiler.

Michael Tuchin ve Bernard Kaminetsky ayrıca, Azerbaycan'daki Yahudi cemaatinin faaliyetleri ve dini ritüellerin uygulanması için oluşturulan koşulların yanı sıra Yahudi ibadet yerlerine devlet düzeyinde gösterilen özen nedeniyle de şükranlarını ilettiler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de çeşitli dini ve etnik mezheplerin temsilcilerinin ülkede barış ve huzur içerisinde yaşamasının, Azerbaycan halkının yaşam tarzı olduğunu, böylesine uyumlu bir atmosferin Azerbaycan’da yüzyıllardır mevcut olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tüm bunların Azerbaycan'da uygulanan devlet politikasının bir parçası olduğunu ve devlet tarafından desteklendiğini vurguladı.

DİĞER ÖNEMLİ ZİYARETLER

Öte yandan, 9 Aralık 2024 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Tel Aviv'de görüştü.

10 Aralık 2024 tarihinde ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev'i kabul etti.