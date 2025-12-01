Azerbaycan’da muhalefet lideri gözaltına alındı

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Ali Kerimli’nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Kerimli’nin danışmanı Fuad Gahramanlı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhalefet liderinin telefonlarına ulaşılamadığını ve evinde arama yapıldığını duyurdu.

Parti yönetiminden Mammad İbrahim’in de gözaltına alındığı ve evinde arama gerçekleştirildiği aktarıldı.

Azerbaycan makamları gözaltılarla ilgili herhangi bir resmî açıklama yapmadı. İktidara yakın medya kuruluşları ise operasyonun, eski Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Ramiz Mehdiyev’e yönelik yürütülen bir ceza soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Ekim ayında Mehdiyev’in “devleti ele geçirmeye teşebbüs”, “vatana ihanet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla soruşturulduğu ve ev hapsine alındığı iddia edilmişti. Yetkililer bu suçlamaları resmen doğrulamadı.

İnsan hakları örgütleri, Azerbaycan’da son yıllarda muhalif siyasetçilere, gazetecilere ve sivil toplum temsilcilerine yönelik baskıların belirgin biçimde arttığını rapor ediyor.

Çok sayıda bağımsız medya çalışanının gözaltına alındığı ya da haklarında soruşturma açıldığı belirtiliyor.