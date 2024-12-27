Azerbaycan Hava Yolları, Rusya’nın 7 havalimanına uçuşları iptal etti

Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:31

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:31

Uçuşların iptal edilmesinin ardından Azerbaycan Hava Yolları’na ait Bakü-Mineralnye Vody uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra Bakü’ye geri döndü.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), J2-8243 sefer sayılı Bakü-Grozni uçuşunu gerçekleştiren Embraer 190 uçağının fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düşmesine ilişkin soruşturmanın ilk sonuçları ve mevcut riskler dikkate alınarak Bakü’den Rusya’nın 7 havalimanına yapılan uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Rusya’nın Mineralnye Vody, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale havalimanlarına yapılan uçuşların uçuş güvenliğinde ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle 28 Aralık tarihi itibarıyla Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın kararına göre durdurulduğu bildirildi.

Söz konusu havalimanlarına bileti olan yolcuların bilet ücretlerinin tamamının iade edilmesi veya ücretsiz olarak değiştirilmesi hakkına sahip olduğu ifade edildi.

KALKIŞTAN KISA BİR SÜRE SONRA GERİ DÖNDÜ

Azerbaycan Hava Yolları’na ait Bakü-Mineralnye Vody uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Bakü’ye geri döndü.

AZAL’dan yapılan açıklamada, Bakü’den Mineralnye Vody’ye giden J2-8717 sefer sayılı uçağın kalkışından sonra kaptanın Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Mahaçkale hava sahasının kapatıldığına dair bir uyarı almasının ardından geri dönmeye karar verdiği belirtildi.

Azerbaycan Havayolları’na ait 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, 25 Aralık’ta Kazakistan’ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise sağ kurtulmuştu.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na ait uçaklarla dün Azerbaycan’a getirilen 14 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi de Bakü’ye getirilmişti.