Azerbaycan uçağı böyle düştü... Görüntüler yayınlandı!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:47

Güncelleme: 25.12.2024 - 12:47

Azerbaycan medyasına göre ilk raporlar, kazanın bir kuş sürüsüyle çarpışma sonucu meydana geldiğini gösteriyor. Grozni Havalimanı’ndaki yoğun sis nedeniyle uçağın önce Mahaçkale’ye, ardından Aktau’ya yönlendirildiği, acil iniş sırasında mürettebatın Grozni’ye iniş izni alamadığı bildirildi.

Öte yandan uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere toplam 67 kişi bulunduğu kaydedildi.

YOLCULARIN MİLLİYETLERİ

37 Azerbaycan vatandaşı

16 Rusya vatandaşı

6 Kazakistan vatandaşı

3 Kırgızistan vatandaşı

ÖLÜ VE YARALILAR

Kazakistan Sağlık Bakanlığı’na göre, kazada yaralanan 25 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunlardan 12’si ağır yaralı, 6 kişinin ise durumunun kritik olduğu bildirildi. Kaç kişinin yaşamını yitirdiği ise henüz açıklanmadı.

Azerbaycan Havayolları basın ofisi, düşen uçakta çocuk bulunmadığını doğruladı. Havayolu şirketi, mağdurların ailelerine başsağlığı dileyerek gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirtti.

Olay yerinde acil durum ekipleri, sağlık görevlileri ve hava ambulansları aktif olarak çalışıyor.

Kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma devam ediyor.