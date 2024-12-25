Azerbaycan uçağı böyle düştü... Görüntüler yayınlandı!
Bakü’den Grozni’ye sefer yapan Azerbaycan Havayolları'na ait J2-8243 sefer sayılı uçak, acil iniş sırasında düştü. Kaza anları, görüntülere yansıdı.
Azerbaycan medyasına göre ilk raporlar, kazanın bir kuş sürüsüyle çarpışma sonucu meydana geldiğini gösteriyor. Grozni Havalimanı’ndaki yoğun sis nedeniyle uçağın önce Mahaçkale’ye, ardından Aktau’ya yönlendirildiği, acil iniş sırasında mürettebatın Grozni’ye iniş izni alamadığı bildirildi.
Öte yandan uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere toplam 67 kişi bulunduğu kaydedildi.
YOLCULARIN MİLLİYETLERİ
37 Azerbaycan vatandaşı
16 Rusya vatandaşı
6 Kazakistan vatandaşı
3 Kırgızistan vatandaşı
ÖLÜ VE YARALILAR
Kazakistan Sağlık Bakanlığı’na göre, kazada yaralanan 25 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunlardan 12’si ağır yaralı, 6 kişinin ise durumunun kritik olduğu bildirildi. Kaç kişinin yaşamını yitirdiği ise henüz açıklanmadı.
Azerbaycan Havayolları basın ofisi, düşen uçakta çocuk bulunmadığını doğruladı. Havayolu şirketi, mağdurların ailelerine başsağlığı dileyerek gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirtti.
Olay yerinde acil durum ekipleri, sağlık görevlileri ve hava ambulansları aktif olarak çalışıyor.
Kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!
- 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- Acun Ilıcalı'dan taraftarlara mesaj!