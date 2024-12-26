Azerbaycan basınından, 'AZAL uçağı Rus hava savunması tarafından düşürüldü' iddiası

Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:22

Güncelleme: 26.12.2024 - 16:26

Bakü'den Grozni'ye sefer yapan Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazada, uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Azerbaycan basın kuruluşu caliber.az, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Ön soruşturma sonuçları, Bakü'den Grozni'ye gitmekte olan Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağının, Grozni'ye yaklaşırken Rus hava savunma sistemi Pantsir-S tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Caliber.az ayrıca, Rus elektronik harp (EW) sistemlerinin kullanımı sonucu Azerbaycan uçağının iletişim sisteminin tamamen devre dışı kaldığını öne sürdü. Habere göre bu kesinti, uçağın Rus hava sahası içinde radarlardan kaybolmasına ve Hazar Denizi üzerinde tekrar görünmesine neden oldu.

KADİROV'UN SÖZLERİ

Habere göre, Çeçen Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Başkanı Ramzan Kadirov, 25 Aralık sabahı Grozni'ye bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini doğruladı ve bu olayda herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını belirtti.

Caliber.az'ye göre bu durumda Rus tarafı, hava sahasını sivil uçuşlara kapatmalıydı, ancak bu yapılmadı. Çeçenistan üzerinde neden bir uçuşa yasak bölge ilan edilmediği de önemli bir soru işareti olarak kaldı.

Kaza sonrası yayınlanan görüntülerde, uçağın kanat kısmında şarapnel izleri olduğu görüldü. Öte yandan görgü tanıkları, uçak dışında patlama sesleri duyduklarını kaydetti.

KAZA SONRASI ORTAYA ATILAN İDDİALAR

Kaza sonrası çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Kovalenko, Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerektiğini ancak bunu yapmadığını belirtti.

Rusya ise kazanın kuş çarpması sonrası yapılan acil iniş girişimi sırasında meydana geldiğini iddia etti. Düşen uçağın enkazından çekilen görüntülerde, uçağın dışında ve yolcu kabininde nasıl oluştuğu henüz tespit edilemeyen delikler dikkat çekti.