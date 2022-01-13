Azerbaycan ile Ermenistan arasında kırılgan ateşkes
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020’deki yaklaşık altı hafta süren şiddetli çatışmaların ardından Erivan’ın Dağlık Karabağ işgali kısmen sona ermişti. Bakû-Erivan hattında gerilim yeniden yükseldi.
Gözler Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin yeniden normalleşmesine yönelik görüşmelerdeyken Bakû-Erivan hattında gerilim yeniden yükseldi. Kelbecer’de önceki gün Ermenistan güçlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin yaşamını yitirdiği haberinin ardından Erivan’dan da iki askerinin öldüğü açıklaması geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ermenistan’ın üçlü bildirilerden doğan yükümlülüklerini ihlal ettiği, iki ülke sınırındaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirdiği belirtildi. Karşı tarafa orantılı bir şekilde yanıt verildiği, durumun göreli olarak sakin ve Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu aktarıldı. Ermenistan’dan ise Azerbaycan ordusuna “provokatif eylemlerde bulunuyorsunuz” çıkışı geldi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020’deki çatışmaların ardından Rusya’nın da arabuluculuğuyla 10 Kasım 2020’de Dağlık Karabağ konusunda ateşkes uzlaşısına varılmıştı. Ancak ateşkese rağmen iki ülke sınırlarında gerginlik zaman zaman çatışmaya dönüşüyor.
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