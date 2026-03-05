Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran yönünden fırlatılan bazı insansız hava araçlarının (İHA) ülke topraklarına düştüğünü açıkladı. Peki, Azerbaycan'ın askeri gücü nasıl? Azerbaycan'ın kaç tane asker, savaş uçağı, füzesi var?

AZERBAYCAN'IN ASKERİ GÜCÜ NASIL?

Azerbaycan, son yıllarda askeri harcamalarını artırarak modern silah sistemleri ve teknolojiye yatırım yaptı. Ordusu, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinden oluşuyor. Ayrıca İsrail, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerden temin edilen silah ve İHA sistemleri ile kapasitesini güçlendirdi.

AZERBAYCAN'IN KAÇ TANE ASKER, SAVAŞ UÇAĞI, FÜZESİ VAR?

Azerbaycan'ın silah envanteri kara, hava ve deniz alanında çeşitlilik gösteriyor. Bunlar arasında tanklar, zırhlı araçlar, füze sistemleri, topçu birlikleri, savaş uçakları, helikopterler ve İHA/insansız hava araçları bulunuyor. Ayrıca, yerel savunma sanayi ile bazı silah sistemlerini üretme ve modernizasyon yeteneğine de sahip. Enerji ve altyapı açısından da önemli rezervlere sahip olan Azerbaycan, askeri gücünü ekonomik kaynaklarıyla destekleyebiliyor.