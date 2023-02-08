Azerbaycan Büyükelçiliği: 20 TIR'lık insani yardım konvoyu yola çıktı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 21:58

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 22:51

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, Azerbaycan harekete geçerek Türkiye'ye insani yardım ve arama ve kurtarma ekibi gönderen ilk ülke oldu.

Azerbaycan devleti ve halkının Türkiye'deki depremzedelere destek için başlattığı yardım kampanyaları devam ediyor.

"7 UÇAK VE 1 ARAÇ KONVOYU GÖNDERİLDİ"

Büyükelçilik, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar Azerbaycan'dan Türkiye'ye 7 uçak ve 1 araç konvoyu gönderildiğini bildirdi.

Büyükelçilik, "İlk uçak 6 Şubat günü saat 13.25'te havalanarak 168 Olağanüstü Haller Bakanlığı personelini afet bölgesine getirdi. 233 OHB personeli ve kurtarma ekipmanı taşıyan ikinci uçak ise 6 Şubat günü saat 17:25'te havalandı. 6 Şubat günü saat 20.50'de yola çıkan üçüncü uçak, 21 OHB personeli ve kurtarma ekipmanlarını Türkiye'ye teslim etti. Dördüncü uçak, 41 sağlık personeli ve seyyar sahra hastanesine ait 4 konteynırla 7 Şubat günü saat 09:40'ta hareket etti. Beşinci uçak, sahra hastanesi için 3 konteyner taşıyarak 7 Şubat günü saat 14:00'te yola çıktı. 4 OHB personeli ve insani yardım taşıyan altıncı uçak 8 Şubat günü saat 01.00'de hareket etti. 229 OHB personeli ve kurtarma ekipmanı yedinci uçak 8 Şubat günü saat 09:46'da yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Bugün 14 TIR'lık insani yardım konvoyunun Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirten Büyükelçilik, "8 Şubat günü saat 01.00'de yola çıkan 14 TIR'lık konvoy, Türkiye'ye 29 OHB personeli, 4 sahra mutfağı ve insani yardım ulaştıracak" açıklamasında bulundu.

"725 PERSONEL SEVK EDİLDİ"

Depremden bu yana Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı toplam 725 personelin Türkiye'ye gönderildiğine dikkat çeken Büyükelçilik, "Bunların 34'ü doktor, 7'si sağlık personeline ait teknikerdir. Kurtarma operasyonlarına katılan personel ve sağlık personelinin yanı sıra, kurtarma ekipmanları, jeneratörler, pompa istasyonları, araçlar ile modüler sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaçlar, ilk yardım malzemeleri, çadırlar, yatak takımları vb. insani yardım içerir" ifadelerini kullandı.

Depremzedelere yardım etmek amacıyla Azerbaycan'da faaliyet gösteren STK'ların "Kardeş Kömeği" adlı bir platform oluşturduğunu belirten Büyükelçilik, "Yardımda bulunmak isteyenler bu platform üzerinden kardeş ülkede depremden zarar gören vatandaşlara çeşitli yardım gönderiyor" açıklamasında bulundu.

"YARDIM KONVOYU YOLA ÇIKTI"

Azerbaycan'da bulunan hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2000 yer ayrıldığının bilgisini veren Büyükelçilik, "Biraz önce 20 TIR'lık insani yardım konvoyu daha yola çıktı" diye konuştu.