Azerbaycan'da seçim tarihi erkene alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihini öne çekerek 7 Şubat 2024’te yapılması kararı aldı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:39
Azerbaycan'da seçim tarihi erkene alındı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınmasına karar verdi.

Buna göre, 2025’te yapılması planlanan seçimin tarihi 7 Şubat 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Azerbaycan’da 2016 yılında yapılan anayasa referandumunda kabul edilen değişiklikle Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.

Referandumun ardından 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüzde 86,02 oy alarak seçimi 1. sırada tamamlamış ve 4. kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.


Azerbaycan İlham Aliyev

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