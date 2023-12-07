Azerbaycan'da seçim tarihi erkene alındı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:39

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:39

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınmasına karar verdi.

Buna göre, 2025’te yapılması planlanan seçimin tarihi 7 Şubat 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi.



Azerbaycan’da 2016 yılında yapılan anayasa referandumunda kabul edilen değişiklikle Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.

Referandumun ardından 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüzde 86,02 oy alarak seçimi 1. sırada tamamlamış ve 4. kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.