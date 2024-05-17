Azerbaycan'dan Fransa'ya 'diktatör ülke' yanıtı: Özür dilemesi gerekiyor

Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:34

Güncelleme: 17.05.2024 - 12:34

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Darmanin'in televizyon kanalına verdiği röportajda Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğu iddiasında bulunduğunu belirtti.

Darmanin'in bu görüşünü kabul etmediklerini ve kesinlikle reddettiklerini vurgulayan Hacızade, "İnsan haklarının ağır şekilde ihlal edildiği, protestocuların öldürüldüğü, İslam karşıtlığının, Müslümanlara yönelik saldırıların, antisemitizmin yaygın olduğu Fransa'nın aksine, Azerbaycan'da temel hak ve özgürlükler tam anlamıyla garanti altına alınıyor" ifadesini kullandı.

Hacızade, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı günden bu yana demokratik değerlere bağlı bir toplum olarak şekillenerek geliştiğini, farklı etnik ve dini kökenlerden insanların dostane ve güvenli koşullarda yaşadığını belirterek, "Fransız tarafının bu açıklamasından dolayı özür dilemesi gerekiyor. Aksi takdirde bu durum Azerbaycan-Fransa ilişkilerini daha da olumsuz etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, dün televizyon kanalında katıldığı programda Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğunu öne sürmüştü.