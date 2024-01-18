Azerbaycan'dan Fransa'ya misilleme: Şirketler ülkeden çıkarılsın

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:08

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:08

Fransa Senatosu’nun dün Azerbaycan’a yönelik yaptırım çağrısı içeren kararı kabul etmesine Bakü’den tepki gecikmedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu, Fransa Senatosu’nun kararına ilişkin bir bildiri yayınladı.

Bildiride, Fransa Senatosu’nun Fransa’da faaliyet gösteren Ermeni lobisinin etkisi altındaki Fransız yetkili ve siyasetçilerin kışkırtmasıyla "taraflı ve asılsız" bir kararı kabul ettiği belirtildi.

Bildiride, Fransa Senatosu’nun kararına karşılık Azerbaycan hükümetine Fransa’ya yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı.

Fransa’ya yaptırım uygulanması, Fransız yetkililerin Azerbaycan’daki mal varlıklarının tespit edilmesi halinde dondurulması, Fransa ile tüm ekonomik ilişkileri durdurulması, petrol şirketi Total dahil tüm Fransız şirketlerinin Azerbaycan’dan çıkarılması, Fransız şirketlerinin Azerbaycan devletinin yaptırdığı hiçbir projeye katılmasına izin verilmemesi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına Yeni Kaledonya, Maohi Nui ve Korsika’nın bağımsızlığının tanınmasına yönelik adımlar atması talimatı verilmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Fransız Senatosu, "Ermenistan’a ve Dağlık Karabağ’a yönelik saldırılar" nedeniyle Fransız hükümetinden Azerbaycan’a yaptırım uygulanmasını içeren önergeyi dün 295 oyla kabul etmişti.