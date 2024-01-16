Kadro dışı kalmıştı: Valentin Rosier Fransa yolcusu!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'in, Valentin Rosier'i kiralamak için Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi.
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Beşiktaş, Fransız oyuncusu Valentin Rosier ile vedalaşmaya hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Rosier'in transferi için Nice ile anlaşma sağladığı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak Nice'e katılacağı ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı kaydedildi.
Rosier'in çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya gideceği aktarıldı.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı.
Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.
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