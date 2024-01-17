Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı: Valentin Rosier imza için Fransa'ya uçtu!
Nice ile anlaşmaya varan Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'in sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldığı ve resmi imza için Fransa'ya uçtuğu iddia edildi.
Player Alanı
Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Valentin Rosier için sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya varan Valentin Rosier, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak resmi imza için Fransa'ya uçtu.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı.
Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.
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