Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı: Valentin Rosier imza için Fransa'ya uçtu!

Nice ile anlaşmaya varan Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'in sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldığı ve resmi imza için Fransa'ya uçtuğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:09
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı: Valentin Rosier imza için Fransa'ya uçtu!
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Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Valentin Rosier için sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya varan Valentin Rosier, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak resmi imza için Fransa'ya uçtu.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı.

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.


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