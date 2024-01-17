Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı: Valentin Rosier imza için Fransa'ya uçtu!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:09

Güncelleme: 17.01.2024 - 10:09

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Valentin Rosier için sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya varan Valentin Rosier, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak resmi imza için Fransa'ya uçtu.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı.

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.