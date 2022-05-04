Azovstal’da kısmi tahliye yapılırken taraflar birbirini operasyonu engellemekle suçladı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Moskova birliklerinin uzun süren kuşatma sonrası ele geçirdiği liman kenti Mariupol’de çatışmalar tekrar başladı.

Ukraynalı savaşçılar ile kentteki Azovstal çelik tesisine sığınan sivillerin bir kısmı cumartesi günü başlayan operasyonda Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi işbirliğiyle tahliye edildi. İnsani operasyon sırasında sessizlik rejimi ilan eden Rus güçleri, dün Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğünü ve geçici ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin kendilerine saldıran hedeflere jet ve topçular ile karşılık verildiğini aktardı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya’nın saldırıları durdurmadığını iddia etti ve yıkıcı bombardımanlar suçlamasında bulundu.

MACRON-PUTİN GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kremlin, Putin’in, Kiev ile diyalog kanallarını açık tuttuğunu ve Batı’nın silah tedariğini sonlandırarak düşmanlığı bitirmekte yardımcı olabileceğini söylediğini aktardı.

Avrupa Birliği (AB), Rus petrolüne yaptırım getirmek için üye devletlerle toplantılarına devam etti. Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Kadri Simson, saldırılara devam eden Moskova’ya yönelik altıncı yaptırım paketini açıklamaya hazır olduğunu kaydetti.