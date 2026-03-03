BAE’de alarm: İran’dan füze saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran tarafından fırlatılan yoğun bir füze saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Emirlik hava savunma sistemleri şu anda İran’dan gelen balistik füze saldırısını karşılamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık açıklamasında, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlar ile ülkede yaşayanların güvenliğinin sağlanması için tüm hazırlıkların tamam olduğu belirtildi.

Yetkililer, hava savunma unsurlarının tehditleri etkisiz hale getirmek için çalıştığını bildirdi.

Açıklamada, BAE’nin her türlü tehdide karşı tam hazırlık içinde olduğu vurgulanırken, olası gelişmelere karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.