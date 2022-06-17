BAE ve ABD deniz kuvvetlerinden ortak askeri tatbikat
BAE ve ABD deniz kuvvetleri ortak tatbikata başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ABD deniz kuvvetleri ile ortak askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, iki ülkenin deniz kuvvetlerinin katıldığı "Demir Savunucu 22" askeri tatbikatının 23 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi. Tatbikatın yerine ilişkin bilgi verilmedi.
Bakanlığın açıklamasında, tatbikatın, görevlerin yerine getirilmesinde profesyonelliğe ulaşmak, BAE ile ABD arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirmek için yeteneği artırmak ve savaşa hazırlıklı olmak için askeri deneyim alışverişinde bulunmayı amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, tatbikatın, deniz kuvvetlerinin ABD güçleriyle deneyim alışverişinde bulunmak ve askeri iş birliğini geliştirmek için ortak eğitim planları içinde yer aldığına işaret edildi.
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