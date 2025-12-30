BAE ve Nikaragua, Putin'in konutuna yönelik saldırıyı kınadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin 28–29 Aralık gecesi Novgorod bölgesindeki Putin’e ait devlet konutuna 91 uzun menzilli taarruz İHA’sı gönderdiğini söyledi. Rus yetkililer, tüm İHA’ların düşürüldüğünü; can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Nikaragua, saldırı girişimini kınadı.

"DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ..."

BAE Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi akşamı yayımladığı açıklamada Putin ve Rus halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek Abu Dabi’nin 'her türlü şiddeti kararlılıkla reddettiğini' vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in konutunu hedef alma girişimini şiddetle kınamakta; bu menfur saldırıyı ve güvenlik ile istikrara yönelik oluşturduğu tehdidi lanetlemektedir.

Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan (BAE), Vladimir Putin

'FAŞİZM' GÖNDERMESİ

Nikargua’nın eş başkanları Daniel Ortega ve Rosario Murillo, Putin’e gönderdikleri mektupta Ukrayna’nın 'terörist saldırısı' karşısında 'en güçlü dayanışmalarını' ifade etti.

El 19 Digital’e yansıyan ifadelerde, “Faşizmin bu şekilde davranması mantıklıdır; barışı yakınlaştırmayı amaçlayan temasların gücünü boşa çıkarmaya çalışıyorlar” denildi.

"YANITIMIZ 'DİPLOMATİK' OLMAYACAK"

Öte yandan Moskova yönetimi, saldırıya verilecek karşılığın diplomatik olmayacağı uyarısında bulunurken, misilleme hedeflerinin belirlendiğini açıkladı. Lavrov, Kiev’in 'pervasız eylemleri' ve 'devlet terörü' olarak tanımlanan bu girişim ışığında Rusya’nın müzakere pozisyonunun gözden geçirileceğini söyledi.

RUS MEDYASI: "TRUMP ÇOK ÖFKELENDİ"

Rus devlet televizyonu Russia Today'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump’ın, Putin’le yaptığı bir telefon görüşmesinde, saldırı karşısında 'şok ve öfke' dile getirdiği; ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzeleri vermemiş olmasından memnuniyet duyduğunu söylediği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ise saldırıyla ilgilerinin olmadığını savunarak, olayın Moskova tarafından uydurulduğunu savundu.

Rus milletvekilleri, saldırıyı oybirliğiyle 'devlet terörü' olarak nitelendirdi ve bunun Rusya ile ABD arasında yürütülen barış görüşmelerini sabote etmeyi amaçladığını belirtti. Bazı yetkililer, 'Ukrayna’daki hükümet binalarının hedef alınması' da dâhil olmak üzere sert bir karşılık verilmesi çağrısında bulundu.