BAE'den Pakistan'a dev yatırım: 'Kredi değil, işbirliği arayışında'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 08:50

Güncelleme: 24.05.2024 - 08:50

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'yi ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İkili görüşmede ülkesinin yabancı yatırımcıları teşvik etmek için aldığı önlemleri aktaran Şerif, Al Nahyan'ın Pakistan'da çeşitli sektörlere 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Şerif'in BAE Devlet Başkanı'nı Pakistan'a davet ettiği ve Al Nahyan'ın da bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, BAE başkentindeki bir toplantıda konuşan Şerif, Abu Dabi'yi "kredi değil, işbirliği ve ortak yatırım imkanları arayışında" ziyaret ettiğini dile getirmişti.