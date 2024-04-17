BAE ve Umman'da şiddetli yağışlar can aldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kaydedilen son 75 yılın en yoğun yağışları hayatı felç etti. Ras Al Khaimah Emirliği'nde bir aracın sel sularına kapılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, son 24 saatte 1949'dan bu yana en yüksek yağış miktarına ulaşıldı.
Şiddetli yağışlar, evlerin, yolların ve iş yerlerinin sular altında kalmasına neden olurken, okullar eğitime ara verdi ve kamu görevlileri evden çalışmaya devam etti.
Dubai Uluslararası Havalimanı'nda (DXB) yaşanan aksamalar sürüyor; havalimanı yönetimi, yolculara zorunlu olmadıkça havalimanına gelmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Umman'da ise şiddetli yağışlar sonucu can kaybı 20'ye yükseldi. Ülkede yağışların devam edeceği uyarısı yapılırken, kamu görevlileri uzaktan çalışmaya geçti ve tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi. Temizleme çalışmaları başlasa da, Umman'da olumsuz hava koşullarının etkisi sürüyor.
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