BAE ve Umman'da şiddetli yağışlar can aldı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:39

Güncelleme: 17.04.2024 - 16:39

Şiddetli yağışlar, evlerin, yolların ve iş yerlerinin sular altında kalmasına neden olurken, okullar eğitime ara verdi ve kamu görevlileri evden çalışmaya devam etti.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda (DXB) yaşanan aksamalar sürüyor; havalimanı yönetimi, yolculara zorunlu olmadıkça havalimanına gelmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Umman'da ise şiddetli yağışlar sonucu can kaybı 20'ye yükseldi. Ülkede yağışların devam edeceği uyarısı yapılırken, kamu görevlileri uzaktan çalışmaya geçti ve tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi. Temizleme çalışmaları başlasa da, Umman'da olumsuz hava koşullarının etkisi sürüyor.