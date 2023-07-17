Baerbock: 21. yüzyılda savaş çıkaran hiç kimse cezasız kalmamalı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 07:33

Güncelleme: 17.07.2023 - 07:33

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 21. yüzyılda savaş çıkaran hiç kimsenin cezasız kalmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Baerbock, dünya toplumunun temeli olan uluslararası hukukun, UCM ile yeni bir yapı daha kazanmış olduğuna işaret ederek, "Nihayet devletler, uluslararası toplumu bir bütün olarak etkileyen en ciddi suçların cezasız kalmaması gerektiğini kabul etti." dedi.

Faillerin gözünde "UCM'nin zaten keskin bir kılıç" olduğunu vurgulayan Baerbock, "Mağdurların gözünde ise UCM çektikleri acıların cezasız kalmayacağına dair bir umuttur" ifadesini kullandı.

Bakan Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa atıfta bulunarak, "Kovuşturmadaki boşluk canımızı yakıyor. Saldırı, sahip olduğumuz en değerli varlık olan barışa karşı işlenen bir suçtur. Burada kovuşturmanın önündeki engeller hala çok yüksek. İşte bu nedenle uluslararası hukukun 21. yüzyıldaki gerçeklerimize uygun bir şekilde daha da geliştirilmesi için partnerlerimizle çalışmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Rus savaşının barbarlığının, Ukrayna'dan Rusya'ya sürgün edilen binlerce çocukta kendini daha da belli ettiğini" kaydeden Baerbock, şunları kaydetti:

"Rusya onları sadece çocukluklarından değil, aynı zamanda kimliklerinden ve geleceklerinden de mahrum bırakıyor. UCM'nin halihazırda bir soruşturma başlatmış olması, çocuklar ve aileleri için adalet yolunda atılmış önemli bir adımdır."