Bağdat’ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi
Irak’ta Naif Kürdistani adlı bir yazarın, Şii Mercii Ayetullah Ali Sistani’yi aşağılayan açıklamasını protesto eden kalabalık grup, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasını ateşe verdi.
Irak’ta yeni hükümeti kurmak için müzakereler sürerken, yazar Naif Kürdistani’nin Şii Mercii Ayetullah Ali Sistani’yi aşağılayıcı açıklaması ülkede büyük tepkiye neden oldu.
Kürdistani’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Şii siyasi partilerinin Şii Mercii Ayetullah Ali Sistani’nin fetvası üzerine Irak petrolünün çalındığını iddia etmesine tepki gösteren bir grup, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan ve Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasını basarak, KDP Başkanı Mesut Barzani aleyhine sloganlar attı. Binayı basan protestocular, KDP Beşinci Şubesi’nin içindeki bütün malzemeleri parçaladıktan sonra binayı ateşe verdi.
KDP'DEN 'KINAMA'
Yazar Kürdistani’nin sosyal medya hesabındaki paylaşımının ardından açıklama yapan KDP, yazarın kendileri ile ne uzaktan ne de yakından herhangi bir ilişkisi veya bağlantısı olmadığını belirterek, söz konusu açıklamasının onun kişisel görüşünü temsil ettiğini ve KDP ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti. KDP, "KDP’nin bütün din adamları ve mercilerine duyduğu saygıyı herkes biliyor. Naif Kürdistani’nin merci hakkındaki açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
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