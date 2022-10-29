Bağdat’ta gaz tankeri patladı, 9 kişi öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 23:15
Bağdat’ta gaz tankeri patladı, 9 kişi öldü
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker teknik arıza nedeniyle patladı.

Bağdat Operasyonlar Komutanı General Ahmet Selim, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.


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