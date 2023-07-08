Bahçede kazı yaparken 1100 yıllık Viking savaşçısı mezarı keşfetti

Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:36

Güncelleme: 08.07.2023 - 13:39

Norveç'in güneyinde evini genişletmek için bahçesinde kazı yapan bir adam, silahlarıyla birlikte gömülmüş bir Viking savaşçısının mezarına ulaştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Viking savaşçısının yaklaşık 1100 yıl önce gömüldüğü tahmin ediliyor.

Mezarda bulunan iki parçaya ayrılmış paslı kılıcı inceleyen arkeolog Joakim Wintervoll, "Erken çağlardan modern zamanlara kadar Norveç'te kılıç şekilleri modasının nasıl geliştiğine ilişkin elimizde iyi kayıtlar var. Bilinen diğer kılıçlarla bunu karşılaştırdığımızda, bu kılıcın 9. yüzyılın sonuna ait olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Mezarda kılıcın yanı sıra at üzerinde kullanmak için tasarlanmış uzun bir mızrak, cam boncuklar, altın yaldızlı bir kemer tokası ve bronz bir broş da bulundu.

Yapılan kazıda henüz bir insan veya hayvan kalıntısına rastlanmadı.

Wintervoll elde edilen kalıntılardan yola çıkarak Viking savaşçısının at sırtında savaşmakta usta ve itibar sahibi biri olduğunu düşündüklerini söyledi.