AB ve Norveç, çevre alanında 'Yeşil İttifak' kurdu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 13:42

Güncelleme: 24.04.2023 - 13:42

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Brüksel'de AB-Norveç Yeşil İttifakı imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Von der Leyen, yeşil ittifakın çok iddialı, üst düzey bir iklim ve enerji ortaklığı olduğuna işaret ederek, bunun AB'nin bir Avrupa ülkesiyle yaptığı ilk yeşil ittifak olduğunu vurguladı.

Yeşil ittifakla, AB ve Norveç'in yakın işbirliğinde yeni bir döneme girildiğini belirten von der Leyen, iklim değişimi, temiz enerji, sanayi dönüşümü ve çevre korumada işbirliğinin daha da güçlendirileceğini anlattı.

Von der Leyen, "Karbon yakalama ve depolama konusundaki ortak çalışmalarımızı genişleteceğiz" dedi.

AB ve Norveç'in temiz hidrojen alanında da çalışmaya hız vereceğini aktaran von der Leyen, deniz üstü rüzgar enerjisi üretimini artırmanın da ortak hedefleri olduğunu söyledi.

"NORVEÇ DOST OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Von der Leyen, Norveç'in özellikle geçen yıl enerji krizinde Avrupa'ya sevkiyatı artırarak "dost" olduğunu gösterdiğini belirtti.

"Avrupa'nın önümüzdeki kışa ve bir sonraki depo dolum sezonuna hazırlanmak için hala güvenilir ve uygun fiyatlı gaz kaynaklarına ihtiyacı var" ifadesini kullanan von der Leyen, Norveç'in gelecek yıllarda yüksek gaz sevkiyatını sürdüreceğinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Öte yandan bugün, Belçika'nın Oostende şehrinde, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İrlanda, Norveç ve Lüksemburg liderleri ile enerji bakanları, bölgedeki deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımları ve bağlantılarını artırmak için Kuzey Denizi Zirvesi'nde bir araya gelecek.