Bahreyn'in BRICS'e başvurduğu, ancak katılımının reddedildiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 14:57

Güncelleme: 15.10.2024 - 14:57

Bahreyn'in Moskova Büyükelçisi Ahmed Abdulrahman Al-Saati, 22-24 Ağustos 2023 tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen son BRICS zirvesinde, Bahreyn'in gruba katılmak için başvurduğunu söyledi.

TASS'a konuşan Al-Saati, “Bir önceki zirve sırasında katılım başvurumuzu yaptık, ancak o dönemde BRICS, Bahreyn'in henüz katılmaya hazır olmadığını düşünüyordu” dedi.

Bahreyn'in, BRICS'e yeni bir katılım başvurusunda bulunup bulunmayacağı sorulduğunda Al-Saati, birliğin yeni üye devletlerin kabulünü askıya aldığına dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, “BRICS'in mevcut üye ülkelerinin tamamının artık yeni üye kabul etmenin mümkün olmadığını düşündüğünü” söylemişti.

Lavrov, “BRICS'in genişleme perspektifine gelince, bu aşamada tüm üye ülkeler şimdilik yeni kararlar almamayı ve benzer düşünen üyelerden oluşan bir birlik olan örgütü adapte etmeyi makul buluyor. Beş kişiydik, şimdi on kişiyiz. Elbette bunun için bir tür alışma süreci ve beşlinin yıllar içinde geliştirdiği gelenekler doğrultusunda yeni üyelerin çalışmalara sorunsuz bir şekilde katılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek.