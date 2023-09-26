Yemen sınırına saldırı: 2 Bahreynli asker öldü

Yayınlanma: 26.09.2023 - 08:39

Güncelleme: 26.09.2023 - 08:40

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında Arap koalisyon güçleri bünyesinde ''Kararlılık Fırtınası'' ve "Umuda Dönüş" operasyonlarına katılan Bahreynli askerlerin mevzilerine bu sabah İHA ile düzenlediği saldırı sonucu bir subay ve bir askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Husilerin bu saldırısının "Yemen'deki savaşın tarafları arasında askeri operasyonların durmuş olmasına rağmen" gerçekleştiğine işaret edildi.

Ayrıca açıklamada ölü ve yaralı askerlerin ülkeye getirilmesi için tam teşekküllü tıbbi ekiple birlikte bir uçağın Suudi Arabistan'a gönderildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül'de ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini tamamlamak üzere Husileri Riyad'a davet etmişti. Bunun üzerine Riyad'a giden Husi heyet, Suudi yetkililerle 5 gün süren görüşmelerinin ardından 19 Eylül'de ülkeden ayrılmıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.