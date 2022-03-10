Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ukrayna'dan Türklerin tahliyeleri devam ediyor

10 Mart 2022 Perşembe, 09:48

Ukrayna - Rusya arasındaki kriz en çok sivilleri vurdu. Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 346 Türk vatandaşının daha yola çıktığını açıkladı.

TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERiN SAYISI 13 BİN 491

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev'den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.