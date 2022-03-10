Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ukrayna'dan Türklerin tahliyeleri devam ediyor

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'dan tahliyelerde sürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen Türklerin sayılarını açıkladı.

DHA
10 Mart 2022 Perşembe, 09:48
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ukrayna'dan Türklerin tahliyeleri devam ediyor
Abone Ol google-news

Ukrayna - Rusya arasındaki kriz en çok sivilleri vurdu. Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 346 Türk vatandaşının daha yola çıktığını açıkladı.

TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERiN SAYISI 13 BİN 491

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev'den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler