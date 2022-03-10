Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ukrayna'dan Türklerin tahliyeleri devam ediyor
Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'dan tahliyelerde sürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen Türklerin sayılarını açıkladı.
Ukrayna - Rusya arasındaki kriz en çok sivilleri vurdu. Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 346 Türk vatandaşının daha yola çıktığını açıkladı.
TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERiN SAYISI 13 BİN 491
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev'den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.
Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev’den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun!????— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 9, 2022
Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1??3??.4??9??1?? oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/YL8uKcYUMU
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