Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

28 Şubat 2022 Pazartesi, 02:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanması hususları ele alınmıştır" denildi.

HEM RUSYA HEM DE UKRAYNA İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, gün içerisinde hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.

Çavuşoğlu’nun görüşme yaptığı isimler arasında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Lilmets, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Halit Çevik de yer aldı.