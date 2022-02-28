Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş dördüncü günü de geride bıraktı. Son olarak Avrupa genelinde hava sahası Rusya’ya kapatılırken, ABD yurttaşlarına Rusya’yı terk etme çağrısında bulundu. Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı'nda Kiev, Moskova'yı soykırım planlamakla suçladı. İşte son gelişmeler…
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sürüyor. Dördüncü günü geride bırakan savaşta, taraflar müzakere masasına oturmaya karar verdi.
Rusya'nın Ukrayna saldırısında 28 Şubat'ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:
27 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
26 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
25 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
24 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
23 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
22 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
21 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
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