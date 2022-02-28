Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş dördüncü günü de geride bıraktı. Son olarak Avrupa genelinde hava sahası Rusya’ya kapatılırken, ABD yurttaşlarına Rusya’yı terk etme çağrısında bulundu. Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı'nda Kiev, Moskova'yı soykırım planlamakla suçladı. İşte son gelişmeler…

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00
Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sürüyor. Dördüncü günü geride bırakan savaşta, taraflar müzakere masasına oturmaya karar verdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 28 Şubat'ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:


27 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler

26 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler

25 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler

24 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler

23 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler

22 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler

21 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler


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