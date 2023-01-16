Bakan Çavuşoğlu, F-16 konusunda askeri müzakerelerin tamamlandığını duyurdu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:18

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 14:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı tedarik etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 süreci ile ilgili, "Çarşamba günü Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı'nın bakanlar düzeyinde 2'nci toplantısını gerçekleştireceğiz. Gündemimizde belirlediğimiz konuları değerlendireceğiz. Bunlardan biri de F-16. Bunun dışında ikili düzeyde, bölgesel düzeyde değerlendireceğimiz konular var" diye konuştu.

F-16 konusunda Türkiye ile ABD arasında askeri müzakerelerin tamamlandığına işaret eden Çavuşoğlu, "ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Yönetim, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile gayriresmi şekilde kongreye bildirimde bulundu. Her iki kanatta da dış ilişkiler komisyonu başkanları ve en tecrübeli üye. Buradan itiraz gelmezse süreç tamamlanıyor, resmi bildirim oluyor. Biri iki itiraz var, özellikle bir senatör sürekli itirazını gündeme getiriyor. Biz sorunsuz şekilde geçmesini arzu ederiz. Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlandı. Yönetimin bunun sadece Türkiye için değil NATO için de önemli olduğunu vurgulaması önemlidir. İrade yönetimde. Yönetim işleyiş sürecinde kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz. Biz şartlı veya elimizi kolumuzu bağlayan şekilde bir ülkeden ürün almak istemeyiz" dedi.

"ABD'NİN DENGE POLİTİKASI BOZULMAYA BAŞLADI"

Çavuşoğlu, Yunanistan’a F-35 verilmesi konusunun medyadan okudukları haber olduğunu kaydederek, "Biz genel olarak ABD’ye şunu söylüyoruz; Türkiye- Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. ABD’nin bir denge politikası vardır. Kıbrıs’ta Türk kesimi ile Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor. Kim, hangi silahı kime satar bizim için önemli değil önemli olan bizim gücümüz ne, biz ne yapıyoruz, çıkarlarımız için hangi adımları atıyoruz; bu daha önemlidir" ifadelerini kullandı.