Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı JamesCleverly ile bakanlıkta bir araya geldi.
İki bakan baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Basına kapalı görüş melerde, İsrail-Filistin arasında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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