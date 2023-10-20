Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 19:02
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı JamesCleverly ile bakanlıkta bir araya geldi.

İki bakan baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Basına kapalı görüş melerde, İsrail-Filistin arasında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.


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