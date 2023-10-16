Son dakika... Bakan Fidan, Hamas'ın üst düzey yetkilisiyle görüştü
Son dakika haberi... Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.
MEVKİDAŞLARIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefonda İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında konuştu.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşları Busaidi ve Jilani ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.
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