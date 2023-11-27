Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı Martin ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya’da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile görüştü

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:10
Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı Martin ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya’da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Barselona’da Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu marjında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi” denildi.


Hakan Fidan İrlanda

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