Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı Martin ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya’da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya’da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Barselona’da Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu marjında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi” denildi.
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