Elemelerde ilginç maç: İrlanda, EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmek zorunda

Yayınlanma: 18.11.2023 - 18:24

Güncelleme: 18.11.2023 - 18:24

EURO 2024 Avrupa Elemeleri B grubunda bu akşam ilginç bir müsabaka oynanacak.

NTV Spor'un haberine göre, grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda, 12 puanla 2. sırada yer alan Hollanda'ya yenilirse EURO 2024'e gitme ihtimali doğacak.

İrlanda, Hollanda'ya yenilmesi halinde UEFA Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde edecek ve buradan organizasyona katılma şansı kazanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEN EURO 2024'E 3 TAKIM

Grup elemelerinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden de 3 takım EURO 2024'e gitmeye hak kazanacak. Gruplardan çıkamayan takımlar arasında, UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek takımlar play-off oynayacak. 3 ligde rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım EURO 2024'e katılacak.

İRLANDA'NIN EURO 2024 OLASILIĞI

İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamaya giremeyen 7'den daha fazla takım olmaması gerekiyor. Hollanda, Uluslar A Ligi'nde yer alması ve Avrupa eleme gruplarında otomatik sıralamaların dışında kaldığı için bu takımlardan biri. Hollanda'nın otomatik olarak önünde yer almayan Yunanistan'ı geçmesi için İrlanda önemli bir faktör.

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak. Bu nedenle İrlanda'nın bu akşam Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. İrlanda, galip gelirse Hollanda'nın Yunanistan'ın üzerine çıkması mümkün olmayacak. Bu da İrlanda'ya play-off oynama yolunu kapatacak.

İrlanda'nın Hollanda maçı merakla beklenirken yeni kural ve bu olasılık şimdiden tartışmaları başlattı. UEFA'nın durum karşısında ekstra bir play-off oynatma ihtimali üzerinde duruluyor.