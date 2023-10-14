Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle geldiği Kahire’de temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.
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