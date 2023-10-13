MSB: 'Gazze için hazırlanan yardımlar Mısır'a ulaştı'
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin Mısır'a ulaştırıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet A400M uçağı ile Mısır'a ulaştırıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırdı. El Ariş Havaalanı'na inen uçaklarımızdaki yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi" denildi.
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