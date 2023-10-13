MSB: 'Gazze için hazırlanan yardımlar Mısır'a ulaştı'

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin Mısır'a ulaştırıldığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 18:28
MSB: 'Gazze için hazırlanan yardımlar Mısır'a ulaştı'
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet A400M uçağı ile Mısır'a ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırdı. El Ariş Havaalanı'na inen uçaklarımızdaki yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi" denildi.


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