Bakan Fidan, Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, görüşmede, Fidan ile Stoltenberg'in NATO'nun genişlemesine ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.
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