Bakan Fidan, Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 13:37
Bakan Fidan, Stoltenberg ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, görüşmede, Fidan ile Stoltenberg'in NATO'nun genişlemesine ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.


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NATO Hakan Fidan

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