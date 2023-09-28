Türkiye'den İsveç'e NATO mesajı: Onay konusunda acele etmiyoruz

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyelik için Ankara'ya taahhüt ettiği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yakından takip ettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:36
Türkiye'den İsveç'e NATO mesajı: Onay konusunda acele etmiyoruz
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Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamak için "somut bir zaman çerçevesi belirlemediğini ve bu konuda acele etmediklerini" söyledi.

"İsveç'in bir an önce NATO'ya üye olmak istediğini, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle dile getirdiği gibi öncelikle Ankara önündeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi" gerektiğini kaydeden kaynak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilgili komisyonun "İsveç'in yükümlülüklere ilişkin çalışmalarını takip ettiğini, zira kararın meclis tarafından alınacağını" vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson üçlü görüşme yaparak Stockholm'ün üyelik sürecini istişare etmişti. 

Toplantıda İsveç, Türkiye'ye terör örgütlerini desteklemeyeceğine dair güvence verirken iki ülkenin kendi aralarında yeni güvenlik mekanizması kuracakları belirtilmişti. 

Bunun yanında Stockholm, Ankara'nın AB üyeliğini destekleyeceğini beyan etmişti.


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