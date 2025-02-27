Bakan Fidan: Türkiye barışta önemli rol alacak

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:26

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:26

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile dün Ankara’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini arzu ettiklerini belirterek, “Türkiye olarak iki tarafın da olduğu girişimleri destekledik. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum” dedi.

Yeni ABD yönetiminin işbaşına gelmesiyle birlikte yeni bir dinamiğin başladığına işaret eden Fidan, “Şu anda taraflar arasında bir görüşme trafiği var. Herkes herkesle şu anda yoğun bir temas içerisinde. Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ne olacak, bu ateşkes anlaşması bir barış anlaşmasına döner mi, güvenlik garantileri ne olacak bu konuda yoğun temaslar var. Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Güzel olan şey artık herkesin bir ateşkes konusunda hemfikir olması. Türkiye'nin katkıları neler olabilir bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.