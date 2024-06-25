Bakan Fidan, yarın Polonya'ya gidecek

Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:33

Güncelleme: 25.06.2024 - 11:33

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yarın Polonya'yı ziyaret edecek.

Üç ülke arasındaki 'siyasi-askeri' istişare mekanizması, 2012 yılında Romanya'nın önerisiyle tesis edilmişti. Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk istişare, Varşova'da 2016 yılında gerçekleştirilmişti.

Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuncusuna 27 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye, ev sahipliği yapmıştı.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Yarın Varşova'da yapılacak toplantıda, 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Vaşington'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları, NATO'ya mücavir bölgedeki mevcut güvenlik sınamaları ve üç ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı ile Filistin-İsrail ihtilafı üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski görüşmesinde, ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek ve mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.