Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile 'normalleşme' sürecini değerlendirdi: Filistin de istiyor

22 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Mavi Marmara kriziyle kopma noktasına gelen, 2016’daki yumuşama, 2018’de ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı sonrası kötüleşen ilişkiler yılbaşından bu yana normalleşme sürecinde. Mescid-i Aksa’daki son gerilimde Türkiye’den kınama mesajları gelse de normalleşmenin kesintiye uğraması beklenmiyor. Ankara, sürecin başından bu yana “Filistin davası pahasına olmayacağı” mesajını veriyor. Bakan Çavuşoğlu, son olarak HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ün yazılı soru önergesini yanıtladı.“İsrail devletinin Filistin’e karşı ablukası ve insanlık dışı uygulamaları sürerken ne sebeple ‘normalleşme’ sağlanmaktadır?” sorusuna Çavuşoğlu, “Filistin davasına destek, Türk dış politikasının öncelikli konularının başında gelmektedir” dedi.

"ÖNEM VERİYORUZ"

Öte yandan Çavuşoğlu, süreç kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le İsrail’e yapacakları ziyaretin 24 Mayıs’ta gerçekleşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu ayrıca, “İsrail’le gerçekleştirilen üst düzeyli temaslarda da Filistin’in ülkemiz açısından taşıdığı önem İsrail tarafına açık bir şekilde hatırlatılmaktadır. Esasen İsrail’le ilişkilerimizin normalleştirilmesini Filistin liderliği de arzu etmekte ve İsrail’le gelişecek diyalog kanallarımızın Filistin davasına da hizmet edeceği düşüncesiyle bu yönde ülkemizi teşvik etmektedir” ifadelerini kullandı.