Bakanlıkta siber saldırı krizi: Trump, Musk'ı ayağından öptü

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı’ndaki (HUD) federal çalışanlar, Başkan Donald Trump’ın Elon Musk’ın ayaklarını öperken gösterildiği sahte bir yapay zeka videosu ile karşılaştı.

Bakanlıkta siber saldırı krizi: Trump, Musk'ı ayağından öptü
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:43

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı’ndaki (HUD) federal çalışanlar, Başkan Donald Trump’ın Elon Musk’ın ayaklarını öperken gösterildiği sahte bir yapay zeka videosu ile karşılaştı.

Hackerlar, 19 saniyelik videoyu, federal çalışanların evden çalışma uygulamasının sona erdiği ve ofise dönüş emri aldığı gün HUD binasının her yerine yaydı.

Videoda, “Yaşasın gerçek kral” başlığıyla Trump’ın, milyarder “ilk dostu” Musk’ın ayaklarını coşkuyla öperken gösterildiği görüldü.

HUD YETKİLİLERİNDEN SERT TEPKİ

HUD yetkilileri, bu olaydan hoşnut olmadı. 

HUD sözcüsü Kasey Lovett, durumu “Vergi mükelleflerinin dolar ve kaynaklarının bir başka israfı” olarak nitelendirerek, “Olaya karışan herkes için gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

BİNA EKRANLARI ELE GEÇİRİLDİ, ÇALIŞANLAR ŞOK YAŞADI

Gazeteci Maria Kabas, videonun HUD binasında kafeterya da dahil olmak üzere beş dakika boyunca tüm ekranlarda döngü halinde oynatıldığını bildirdi.

Kabas, anonim bir ajans kaynağından aktardığına göre, “Bina personeli videoyu nasıl kapatacaklarını bilemedikleri için her katta televizyonların fişini çekmeleri için birilerini göndermek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #elon musk #Donald Trump

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